وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مسائل الأمن والتعاون الإقليميين

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

عقد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 25 ابريل اليوم في باكو مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدين سينيرلي أوغلو.

وقال الوزير بايراموف إن الاجتماع ارتكز على تبادل وجهات نظر حول مسائل التعاون الثنائي ومواضيع الفترة ما بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة من طرف أذربيجان في أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأضاف الوزير أن الطرفين بحثا كذلك الأوضاع الراهنة في النطاق الجغرافي الشامل على البلدان الأعضاء لدى المنظمة والمناطق المجاورة لها وسبل حلول ممكنة فيما تطرق الطرفان إلى المشكلات الملحة مثل كراهية عرقية ودينية وانخفاض الثقة بين البلدان حيث ناقشا مسائل ضرورة تكيف آليات اتخاذ قرار للمنظمة تكيفا مرنا أمام التحديات الجديدة في ظل مثل هذه العلاقات الهشة.