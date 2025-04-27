عقد مؤتمر مالي إقليمي بحضور ممثلي أذربيجان وتركيا وجورجيا والولايات المتحدة

واشنطن، 25 أبريل، أذرتاج

عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤتمر مالي إقليمي بتنظيم من غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية من أذربيجان وتركيا وجورجيا والولايات المتحدة. وقد هدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المالي بين دول المنطقة والولايات المتحدة.

وأشار النائب الأول لرئيس البنك المركزي الأذربيجاني علي يار محمدياروف في كلمته إلى تعمق التعاون بين القطاعات المالية للدول الثلاث مؤكداً أهمية هذه الشراكة في تعزيز التجارة الدولية والاستثمار وتدفقات المدفوعات. كما أكد أن تحسين الإطار التنظيمي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وأكدت نائبة رئيس البنك المركزي الجورجي يكاتيرين ميكابادزه بدورها على الدور الجغرافي الفريد للمنطقة كجسر طبيعي بين أوروبا وآسيا مشيرة إلى أهمية تطوير نظم الدفع عبر الحدود. كما تحدثت عن التعاون مع أذربيجان وتركيا في مجالات الخدمات المالية الرقمية وأسواق رأس المال.

وأما المدير التنفيذي للبنك المركزي التركي حذيفة تورون فقد شدد على أهمية العلاقات الإقليمية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ولفت إلى الزيادة الكبيرة في حجم التجارة بين تركيا وكل من أذربيجان وجورجيا خلال السنوات الأخيرة مؤكداً ضرورة تعزيز التكامل المالي والاستثمار في البنية التحتية لضمان استمرارية هذه العلاقات.

كما تبادل المشاركون وجهات نظر حول مجالات عمل مؤسساتهم وآفاق التعاون المستقبلي مع المؤسسات المالية الأمريكية.