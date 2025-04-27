وزير الخارجية الأذربيجاني: لا منطق للإصرار على إبقاء مؤسسات منسك

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدين سينيرلي أوغلو 25 أبريل في باكو إن مجموعة منسك كانت قد أسست خصيصا لحل قضية قراباغ وقد تم تحرير أراضينا من الاحتلال فلذلك لا منطق للإصرار على إبقاء مؤسسات منسك.

وشدد الوزير بايراموف على أن "أرمينيا ينبغي لها أيضا أن تتخذ خطوات ضرورية نحو إلغاء مجموعة منسك وكلما تحققت هذه العملية بسرعة أثرت إيجابيا على البيئة العامة وعملية التطبيع في الفترة ما بعد النزاع ولا نفهم سبب حرص أرمينيا على إبقاء تلك الهياكل."