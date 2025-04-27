وزير الخارجية: نهتم بتعاون محتمل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال إزالة الألغام الأرضية

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدين سينيرلي أوغلو 25 أبريل في باكو إننا نهتم بتعاون محتمل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجالي أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني وإزالة الألغام الأرضية.

وأشار الوزير بايراموف إلى ضمان البلد عودة مجموعات من اللاجئين السابقين إلى ديارهم الأم شهريا مشددا على أن أكبر مانع على العملية المذكورة تهديد الألغام الأرضية حيث أن أرمينيا قد زرعت على تلك الأراضي أكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأنواع خلال سنوات الاحتلال الممتدة 30 سنة.

وقال الوزير إن عمليات إزالة الألغام الأرضية وسائر العبوات الناسفة المزروعة من طرف المؤسسات العامة بمشاركة المنظمات الدولية في الوقت الحاضر مؤكدا على أن تطهير تلك الأراضي بالكامل من الألغام وأمثالها عملية تقتضي زمنا طويلا وموارد هائلة وأضاف أن انفجارات الألغام قد أصابت حتى الآن بحوالي 400 مواطن مدني ومنهم 70 شخصا لقوا مصرعهم جراءها.