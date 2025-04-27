الأمين العام: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تؤيد بمفاوضات السلام الأذربيجانية الأرمينية

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدين سينيرلي أوغلو في المؤتمر الصحفي المنعقد مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 25 أبريل في باكو إنني أثمن عاليا مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا وتقدم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعماً كاملا للطرفين في هذا المجال.

وشدد سينيرلي أوغلو على ضرورة مواصلة المفاوضات وعملية الحوار من اجل التوصل إلى السلام المستدام.