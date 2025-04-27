الأمين العام: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مستعدة لدعم إزالة الألغام في أذربيجان

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدين سينيرلي أوغلو في المؤتمر الصحفي المنعقد مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 25 أبريل في باكو إننا مستعدون لتقديم دعم إلى أذربيجان في مجال إزالة الألغام في أراضيها والمنظمة لها خبرة غنية في هذا المجال.