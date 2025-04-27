وزير الخارجية: ستكون هناك حاجة أكبر في المستقبل إلى المنصات القائمة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدين سينيرلي أوغلو 25 أبريل في باكو إن المنصات القائمة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستكون هناك حاجة أكبر في المستقبل إليها ولا سيما يمكن للمنظمة أن تشارك من الآن فصاعدا في عمليات إعادة البناء والإعمار بما أن النزاع الأرميني الأذربيجاني بقي في الماضي.

واكد الوزير بايراموف على ضرورة أخذ الوضع الدولي الخطير القائم اليوم بعين الاعتبار بما في ذلك النزاعات العسكرية المستمرة وانعدام الثقة والانقسام والتكتلات على المستوى الدولي موضحا "إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشمل على النطاق الجغرافي الواسع وتجمع تحت مظلتها بلداناً لا تتشارك في نهج السياسة الخارجية بل وتكون أحياناً في مواقف عدائية والمهمة الأساسية للدبلوماسية تنظيم صيغ الحوار واستمرارية هذا المسار فلا يمكن لأي نزاع عسكري أن يستمر إلى الأبد وتكسب المنصات القائمة أهمية بالغة لإنهاء النزاعات وحل القضايا العالقة."