بحث مواضيع الفرص والآفاق بين أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

نُظم في مركز تحليل العلاقات الدولية فعالية بعنوان "أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي: الإمكانيات والآفاق".

وأشار رئيس مجلس إدارة المركز فريد شفيعيف في كلمة الافتتاح إلى التعاون الفعّال لأذربيجان مع المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة ونجاحها في رئاسة بعض المنصات. وذكر أنه منذ انضمام أذربيجان ودول آسيا الوسطى إلى منظمة التعاون الاقتصادي في التسعينات، شهدت المنظمة توسعًا وزيادة في كثافة اللقاءات.

وأكّد النائب البرلماني قايا محمدوف على الأهمية الجيوسياسية للمنظمة واعتبرها آلية استراتيجية لأذربيجان مشيرًا إلى الإمكانات الحقيقية للتعاون.

وركّز نائب رئيس إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية روشن ميرزايف على أهمية التعاون في مجالات النقل والطاقة والترابط، وأعلن عن إنشاء مركز للطاقة النظيفة ومركز للأبحاث تابع للمنظمة في أذربيجان علاوة على التحضيرات القانونية لعقد القمة السابعة عشرة للمنظمة في مدينة خانكندي.

كما أشار نائب المدير التنفيذي لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والتواصل رامل حسين إلى النجاحات في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء. وذكر أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو في حال غياب النزاعات.

وتحدث المدير المشارك لمركز طوبتشي باشوف روصف حسينوف وفي الختام عن تزايد الأهمية الجيوسياسية لآسيا الوسطى مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بصيغة 5+1+1 موضحا أن المشاركة النشطة لأذربيجان في الصيغ متعددة الأطراف تعزز من مكانتها السياسية والاقتصادية.