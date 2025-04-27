رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الفاتيكان

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

وصلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها إلى الفاتيكان في 25 أبريل للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرانسيس.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن رئيسة المجلس تُمثل بلدنا في مراسم دفن البابا فرانسيس في 26 أبريل في كنيسة سانتا ماريا ماجوري حيث تشارك في طقوس وداع البابا في رحلته الأخيرة.