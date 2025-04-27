 تأكد صعود أندية غابالا وإيميشلي وكروان لدوري الممتاز

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

جرى التأكد من تأهل أندية غابالا وإيميشلي وكروان اليفلاخي المتنافسة في دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم لدوري الممتاز الأذربيجاني في الموسم القادم بعدما حسم غابالا لقب الدوري وإيميشلي المركز الثاني وكروان المركز الثالث في الجولة الثالثة والعشرين.

وقد اختتمت الجولة المذكورة بفوز غابالا على نادي الجيش الرياضي بهدف دون رد فيما تغلب إيميشلي وكروان بهدفين نظيفين على جبرائيل وزاقاتالا على التوالي.

يذكر أن غابالا يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة ويليه إيميشلي ثانيا برصيد 44 نقطة وكروان ثالثا برصيد 43 نقطة علما بأن الموسم يختتم بعد 4 جولات.