سعر نفط أذربيجان يرتفع

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

ارتفع سعر البرميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن البرميل من نفط أذربيجان ارتفع بمقدار 0.54 دولار أو بنسبة 0.79 في المائة ليعرض بسعر 68.55 دولارا.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولار فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.