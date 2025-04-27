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سياسة

محكمة العدل الدولية رفضت ادعاءات أرمينيا بشأن معاملة أذربيجان مع واردانيان والخمسة عشر شخصاً آخر من أصل أرميني يحاكمون في أذربيجان

محكمة العدل الدولية رفضت ادعاءات أرمينيا بشأن معاملة أذربيجان مع واردانيان والخمسة عشر شخصاً آخر من أصل أرميني يحاكمون في أذربيجان

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

قالت وزرة الخارجية الأذربيجانية إن محكمة العدل الدولية الواقعة في مدينة لاهاي رفضت في الخامس والعشرين من أبريل من هذا العام عدداً من الادعاءات التي قدمتها أرمينيا بشأن معاملة أذربيجان مع روبين واردانيان والخمسة عشر متهماً آخر من أصل أرميني الذين تجري محاكمتهم حالياً أمام المحكمة العسكرية في باكو على خلفية الجرائم الحربية المرتكبة نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان وكذلك خلال حرب الوطن عام 2020 وما بعدها.

وأوضحت الخارجية في بيان أن المحكمة الدولية بعد أن نظرت في رد الجانب الأذربيجاني والأدلة ذات الصلة في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قررت عدم طلب معلومات إضافية وعدم المطالبة بإجراء تحقيق مستقل أو تقرير خبير بشأن ظروف احتجاز المتهمين المعتقلين.

وأضافت الوزارة أن التعامل مع الأشخاص من أصل أرميني الذين تجري محاكمتهم يتم وفقًا لجميع المعايير المعمول بها في القانون الأذربيجاني والدولي وقد قام ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب أمينة المظالم الأذربيجانية بزياراتهم مرارا.

كما أكدت الخارجية الأذربيجانية على أن قرار المحكمة المذكور يتماشى مع الرأي الأخير الذي أصدره فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الذي أكد أن روبين واردانيان معتقل بناءً على الاتهامات الجنائية المتعلقة بتهديدات خطيرة للأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام في أذربيجان.

وشددت الخارجية على "إظهار هذا القرار مرة أخرى أن المزاعم الباطلة التي تطرحها أرمينيا بهدف عرقلة سير العمليات القضائية الجارية وتحويل الأنظار عن الأفعال غير القانونية للنظام الذي كانت أرمينيا قد أنشأته إنشاء غير شرعي في أراضي أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال فيما قبلُ، لن تؤدي إلى أي نتيجة.

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