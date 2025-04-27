رئيس أوزبكستان يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 26 أبريل نيسان اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الرئيس الأذربيجاني أن رئيسي الدولتين بحثا خلال المكالمة الهاتفية المسائل الخاصة بمزيد من تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية والتحالف القائمة بين أذربيجان وأوزبكستان.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية تبادل وجهات نظر حول تحقق الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أساس نتائج زيارة الدولة التي قام بها رئيس أذربيجان أوزبكستان في شهر أغسطس العام الماضي.

وجرت الإشارة بالامتنان إلى العمل المثمر المنجز ضمن "عام التعاون الاقتصادي".

وقيل إن الفترة الماضية منذ بدء العام شهدت زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 20 في المائة ووصول المشاريع قيد التنفيذ في مجالات صناعة الآلات والنسيج والهندسة الكهربائية والطاقة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى إلى المرحلة النشطة وكذلك تنفيذَ برنامج التبادل الثقافي الإنساني الغني المشترك.

وجرى التشديد على وجوب استعداد شامل لاجتماعات القمة رفيعة المستوى المخططة هذا العام وكذلك اجتماعٍ قادمٍ للجنة الحكومية المشتركة ومنتدى الأقاليم ورؤساء الجامعات والفعالياتِ الثقافية.

كما تبادل رئيسا أذربيجان وأوزبكستان وجهات نظر حول الشؤون المتعلقة بالأجندة الإقليمية فيما ناقشا مسائل التعاون الخاصة بفعالياتِ متعددة الأطراف قادمة وضمن منظمة الدول التركية.