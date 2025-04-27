سعر النفط يرتفع في البورصات العالمية

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

ارتفع سعر النفط في البورصات العالمية.

أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 66.87 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد زيادة قدرها 0.32 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 63.02 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد ارتفاع قدره 0.23 دولار.