الرئيس إلهام علييف: أذربيجان والصين تدعمان بحزم سيادة وسلامة أراضي بعضهما بعضا

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الحديث الصحفي الذي أدلى به لقناة شبكة تلفزيون الصين العالمية "إذا ألقيتم نظرة على نص "البيان المشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية" فرأيتم جدول أعمال واسعاً للعلاقات الثنائية وإن بلدينا يُظهران التضامن والصداقة في الشؤون المتعلقة بالمصالح الوطنية وندعم بحزم سيادة وسلامة أراضي بعضنا بعضا كما أننا ندعم بحزم سياسة "الصين الواحدة"."

وأشار رئيس الدولة إلى أن أذربيجان كانت من أوائل البلدان التي أدانت علناً الانتخابات غير القانونية في تايوان مؤكدا أن الجزء الآخر من البيان يشمل على عدد كبير من المسائل مثل التجارة والنقل والعلاقات بين الشعبين والشراكة الإنسانية مفيدا أنه "من المؤكد أن هذه الخطوة مبادرة مشتركة."