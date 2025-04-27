الرئيس إلهام علييف: ثمة إمكانية كبيرة لوفود عدد أكبر من الطلبة إلى الصين من أذربيجان

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الحديث الصحفي الذي أدلى به لقناة شبكة تلفزيون الصين العالمية إن ثمة إمكانية كبيرة لوفود عدد أكبر من الطلبة إلى الصين من أذربيجان.

وأكّد الرئيس علييف قائلا "إنّ التفكير في إنشاء جامعة صينية أذربيجانية oe أذربيجان فكرة سديدة ونحن اليوم في مرحلة دراسة هذه الإمكانية وتقييمها ولا ريب أن ازدياد رحلات الناس وتوسّع معرفتهم بالثقافات والشعبين يُسهمان إسهاماً كبيراً في توثيق أواصر العلاقات بين البلدان فنحن نعم، نتّخذ قرارات سياسية ونقيم شراكات إستراتيجية ونحن كقادتين وحكومتين تربطنا أواصر الصداقة غير أنّنا بأمسّ الحاجة إلى تعزيز التقارب بين شعبينا وأن تنسج بينهما أواصر المودة والصداقة أيضاً."