الرئيس إلهام علييف: الصين تحتل مكانة خاصة في أولويات سياستنا الخارجية

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الحديث الصحفي الذي أدلى به لقناة شبكة تلفزيون الصين العالمية إن "إرث حيدر علييف عزيز على جميعنا ونواصل طريقه بما في ذلك في أولويات سياستنا الخارجية والصين تحتل مكانة خاصة في هذه الأولويات."

وأكد رئيس الدولة على أن العالم في ذلك أذربيجان قد تغير في السنوات الماضية ولكن الأولويات لم تتغير.