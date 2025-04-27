خانكندي تستضيف مؤتمر محاكاة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

خانكندي، 26 أبريل، أذرتاج

تستضيف مدينة خانكندي مؤتمر محاكاة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتنظيم مشترك من طرف منظمة شباب حركة عدم الانحياز والمركز الإقليمي لشباب منظمة التعاون الإسلامي لمنطقة أوراسيا.

ويشارك في المؤتمر الذي يستغرق يومين طلابٌ بأدوار مختلفة مثل وفود البلدان المختلفة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام حيث تهدف الفعاليات إلى زيادة الوعي حول المواضيع والأهداف الرئيسية لمؤتمر الكوب29 ودعم مشاركة الشباب في الأنشطة المناخية وتشجيع تطوير مهارات التواصل والخطابة العامة بين المشاركين.