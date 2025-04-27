وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني وضع وآفاق علاقات التعاون الاستراتيجية

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 26 أبريل نيسان عبر المكالمة الهاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار الوضع الراهن لعلاقات التعاون الإستراتيجية القائمة بين البلدين وآفاق تطويرها وكذلك الأوضاع الأمنية الإقليمية.

ونظر الطرفان في مسائل إجراء الاتفاقات التي تم التوصل إليها جراء الاتصالات رفيعة المستوى بين زعيمي البلدين وكذلك الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة وجوانب الشراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الوزير الباكستاني معلومات حول التوتر الناشب بين باكستان والهند فيما أعرب الوزير بايراموف بدوره عن أمله في رفع التوتر عبر السبل الدبلوماسية والتفاوضية.

كما جرى خلال المكالمة الهاتفية تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.