الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا بمناسبة العيد الوطني لبلاده ذكرى يوم الحرية.

ونقل الرئيس إلهام علييف فيها عن أطيب التمنيات باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني إلى الرئيس رامافوزا والشعب الجنوب إفريقي متمنيا للرئيس رامافوزا موفور الصحة ودوام العافية ولشعبه الصديق مزيدا من الأمن والازدهار.