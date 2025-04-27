الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة العيد الوطني لبلاده ذكرى يوم الاستقلال.

ونقل الرئيس إلهام علييف فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات والتبريكات باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني إلى الرئيس بيو والشعب السيراليوني متمنيا للرئيس بيو موفور الصحة ودوام النجاح ولشعبه الصديق مزيدا من الأمن والرفاهية.