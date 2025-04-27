رئيس نيبال يستقبل نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا

كاتماندو، 27 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس نيبال رام شاندرا بودل نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا على هامش زيارتها البلد.

ونقلت ليلى علييفا تحيات الرئيس إلهام علييف إلى رئيس نيبال مؤكدة مرة أخرى على أهمية علاقات الصداقة بين البلدين.

وأعاد الرئيس بودل للذاكرة زيارته باكو خلال فعاليات مؤتمر الكوب29 مشيرا إلى أهمية تاريخية لاجتماعه مع الرئيس إلهام علييف فيما ابلغ أن المناقشات التي شهدها الاجتماع الرئاسي تعطي دفعة لتنمية العلاقات الثنائية.

وأبلغت ليلى علييفا تخطيط تنفيذ عدد من المشاريع في نيبال من طرف مؤسسة حيدر علييف مفيدة أن وفد المؤسسة زارت مركز إعادة تأهيل الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وكذلك مستشفى مدينة كاتماندو.

ولفت إلى أن مشاريع الدعم لمؤسسة حيدر علييف في نيبال تشمل على مجالي الاجتماعية والصحة.

وشهد الاجتماع التأكيد على وجوب شمول العلاقات القائمة على مختلف المجالات ومن ضمنها مسائل الإنسانية وتغير المناخ والتنمية المستدامة.

وثمن الرئيس رام شاندرا بودل عاليا العلاقات القائمة بين أذربيجان ونيبال ومن جملتها فعاليات مؤسسة حيدر علييف بينما رفع الشكر على الدعم المقدم.