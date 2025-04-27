حجم نقل الحاويات عبر الممر الأوسط الدولي العابر لبحر الخزر يزداد 3 أضعاف

أستانا، 27 أبريل، أذرتاج

قال مدير تجارة ميناء أكتاو الدولي البحري الكازاخستاني أنور نميشوف إن 54 ألفا و923 حاوية نمطية نقلت من خلال ميناء أكتاو التجاري البحري ضمن الممر الأوسط الدولي العابر لبحر الخزر عام 2024م.

وأشار مدير قسم التجارة نميشوف إلى أن حجم نقل الحاويات على مسار الممر الأوسط عام 2023م كان عند 16 ألفا و387 حاوية نمطية الأمر الذي يدل على زيادة حجم المنقولات أكثر من 3 أضعاف.

هذا ويربط الممر الأوسط المعروف كذلك باسم مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر الصين ببلدان أوروبا من خلال أراضي كازاخستان وحوض بحر الخزر وأراضي أذربيجان وجورجيا وتركيا.