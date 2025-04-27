برشلونة صاحب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الـ32

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

تُوِّج نادي برشلونة بطلاً لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أُقيمت في مدينة إشبيلية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل مثير 2-2، مما استدعى اللجوء إلى شوطين إضافيين، تمكن خلالهما الفريق الكتالوني من تسجيل هدف الحسم.

وشهدت المباراة إثارة وندية بين قطبي الكرة الإسبانية في لقاء كلاسيكو قوي، أحرز خلاله برشلونة لقبه الثاني والثلاثين في تاريخ المسابقة.