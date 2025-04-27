نخجوان تستضيف منتدى علماء النفس الأذربيجانيين الأول

نخجوان، 27 أبريل، أذرتاج

نظمت جامعة نخجوان الحكومية فعاليات المنتدى علماء النفس الأذربيجانيين الأول بالتعاون مع وزارة التعليم في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم الأذربيجانية وجامعة باكو الحكومية وجامعة أذربيجان الحكومية للتربية.

وألقى رئيس جامعة نخجوان إيلبروس عيسايف كلمةً في حفل الافتتاح أكد فيها أهمية تنظيم المنتدى موضحا أن النتائج التي سيتم تحقيقها والمواد التي سيتم نشرها ستسهم في رفع جودة التعليم بتخصص علم النفس بالجامعة وكذلك ستدعم تطوير هذا المجال في عموم البلد. كما أشار إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز علم النفس بالجامعة في المستقبل القريب.

كما تحدث وزير التعليم النخجواني إيلخان نجفوف عن نشاط علماء النفس في المدارس والأعمال المنفذة لرفع كفاءاتهم المهنية.

وقد أُلقيت محاضرات رئيسية من قبل كل من قيزخانم قهرمانوفا من كلية التعليم الابتدائي بجامعة أذربيجان الحكومية للتربية وإيلهان أردم مساعد رئيس جامعة ملاطية تورغوت أوزال في تركيا ومحمد أنجين دينيز مستشار رئيس جامعة يلدز التقنية إضافة إلى مشاركة إيلخان بكلاروف رئيس قسم علم النفس والتعليم الخاص في معهد التعليم الأذربيجاني ونورالي جلابييف نائب مدير فرع شاكي لجامعة أذربيجان الحكومية للتربية للشؤون العلمية وتشاباي قولييف مدير مركز الدراسات العليا والدكتوراه بجامعة نخجوان.

ناقش المنتدى المواقف والوجهات الحديثة في علم النفس والتحديات الجديدة وتم تقديم شهادات تقدير للمحاضرين من قبل رئيس الجامعة.

وقد استمر المنتدى بجلسات نقاش في سبعة محاور مختلفة مع تنظيم تدريبات وورش عمل متخصصة.