أمسية إبداعية في كنجة بمناسبة الذكرى الـ117 لميلاد الكاتب والعالم والشخصية العلمية المرموقة مير جلال باشايف

كنجة، 27 أبريل، أذرتاج

نظمت في مدينة كنجة أمسية إبداعية بمبادرة من الأكاديمية الوطنية للطيران وبمشاركة ادارة السلطة التنفيذية لمدينة كنجة وعدد من المؤسسات الأخرى بمناسبة الذكرى الـ117 لميلاد الكاتب والعالم والشخصية العلمية المرموقة مير جلال باشايف. وقام المشاركون أولاً بزيارة متحف مير جلال باشايف المنزلي في كنجة.

ونقل النائب الأول لرئيس أكاديمية الطيران الوطنية البروفسور عدالت صمدوف تحيات الأكاديمي عارف باشايف إلى المشاركين مشيداً بإبداع مير جلال باشايف الذي لا يزال يشكل قدوة للأجيال القادمة. وأكد نائب وزير العلم والتعليم فروع الدين قربانوف مساهمات مير جلال في تطوير العلوم والأدب الأذربيجاني مشيراً إلى أهمية أعماله مثل "بيان شاب" و"الرجل الذي بعث من جديد".

وأشار رئيس السلطة التنفيذية للمدينة نيازي بايراموف والعضو المراسل في الأكاديمية الوطنية للعلوم مدير معهد الرياضيات والميكانيكا مصر مردانوف إلى أن مير جلال باشايف احتل مكانة خالدة في ذاكرة الشعب كعالم وشخصية إنسانية مرموقة. كما شارك الشاعر الوطني ناريمان حسنزاده ذكرياته الطيبة عن أستاذه المحبوب.

وأكدت مساعدة رئيس أكاديمية الطيران الوطنية كلناره أحمدوفا أن مير جلال باشايف بقي مخلداً في القلوب ليس فقط من خلال إرثه العلمي، بل أيضاً من خلال صفاته الإنسانية النبيلة.

وفي ختام الفعالية قدم طلاب الأكاديمية نماذج شعرية وعروضاً فنية.