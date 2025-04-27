الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره الإيراني في ضحايا حادث انفجار ميناء بندر عباس

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان في سقوط ضحايا وإصابات عديدة من الناس جراء الحادث المأساوي الواقع نتيجة الانفجار بميناء بندر عباس.

ونقل الرئيس إلهام علييف باسمه وباسم شعب أذربيجان أحر التعازي وصادق المواساة إلى رئيس إيران وعائلات المتوفين وذويهم وشعب إيران كافة وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.