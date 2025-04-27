وزير الاقتصاد يبحث مع زميله الإماراتي توسيع التعاون الاقتصادي

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع زميله الإماراتي عبد الله بن طوق المري مسائل توسيع التعاون الاقتصادي.

كما تبادل الوزيران في الاجتماع الذي شهد التعبير عن المستوى العالي للعلاقات الأذربيجانية الإماراتية التي تعتمد على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادلين، وجهات نظر حول توسيع علاقات البلدين في مجالات التشجيع على الاستثمار في قطاع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي الصناعة والتجارة والأعمال والسياحة وحول فرص تعاون موجه إلى أهداف البلدين في التنويع الاقتصادي.