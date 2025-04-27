هزة أرضية أخرى تضرب بحر الخزر

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

سجل مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وقوع زلزال بقوة 3.6 درجات في بحر الخزر قرابة الساعة 18.13 مساء السابع والعشرين من ابريل اليوم.

وجاء في بيان المركز أن الهزة الأرضية وقعت في العمق البالغ 58 كيلومترا.