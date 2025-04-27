حزب أذربيجان الجديدة يختتم زيارته الصين

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

شارك نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة رئيس الجهاز المركزي للحزب طاهر بوداقوف على هامش زيارته الصين مع الوفد المرافق له في الندوة المخصصة للإنجازات العلمية والتكنولوجية وتجارب التنمية الصينية وعُقدت الندوة في "مدرسة الحزب" التابعة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة تشجيانغ في 25 أبريل.

وجاء في بيان الحزب الأذربيجاني أن بوداقوف شارك كذلك في اجتماع رؤساء الوفود مع حاكم مقاطعة تشجيانغ ليو جيه فيما حضر مأدبة عشاء رسمية استضافتها قيادة المقاطعة تكريماً للوفود.

كما زار وفد حزب أذربيجان الجديدة" مقر شركة داهوا تكنولوجي الرائدة في مجال الابتكارات التكنولوجية مثل المدن الذكية والأمن والنقل وكذلك قريةَ شياوتشين لدراسة أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات ميدانيا.

وزار الوفد في 26 أبريل المركزَ الدولي للتجارة بمدينة إيو وفي 27 أبريل زار متحف تخطيط هانغتشو ومعالمها السياحية وقرية لونجينغ وبحيرة سيهو.

واختتمت الزيارة في 27 أبريل.