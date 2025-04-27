رابطة الكوادر الطبية الأذربيجانية الألمانية تنظم المؤتمر الأول في برلين

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

نُظِّم بمركز الثقافة الأذربيجاني في برلين مؤتمر الأطباء الأذربيجانيين بمبادرة من رابطة الكوادر الطبية الأذربيجانية الألمانية بألمانيا بمشاركة أكثر من 200 طبيب أذربيجاني يعملون في ألمانيا ومختلف بلدان العالم.

وافتتح المؤتمر المؤسس المشارك والرئيس الأول للرابطة عباس أحمدلي موضحًا أهداف الرابطة والمؤتمر حيث أكد أن الهدف يتمثل في جمع الأطباء الأذربيجانيين ومناقشة قضايا الرعاية الصحية الراهنة وتوسيع التعاون الدولي واستكشاف آفاق تطوير التعليم الطبي في أذربيجان.

وأشار رئيس مجلس إدارة الرابطة عاقل حسينزاده إلى أن الرابطة تنشط أيضًا في مجال شؤون الجاليات مؤكدًا أن المؤتمر يناقش تطور قطاع الصحة في أذربيجان وإشراك الأطباء العاملين في الخارج في هذه العملية.

وأوضح السفير الأذربيجاني في ألمانيا نسيمي آقايف وفي كلمته أن الأطباء الأذربيجانيين يشكلون نواة فكرية للجالية الأذربيجانية ويعززون صورة أذربيجان بعلمهم ومهنيتهم، معربًا عن ثقته في أن المؤتمر سيسهم بقوة في تعزيز وحدة الأطباء. كما أشار إلى الإصلاحات الأخيرة في قطاع الصحة في أذربيجان، مؤكدًا أهمية مساهمة الأطباء العاملين في الخارج بخبراتهم ومعارفهم.

وأضاف السفير أن العلاقات الأذربيجانية الألمانية تشهد تطورًا ملحوظًا مع تبادل زيارات رفيعة المستوى وشدد على أهمية دور الأطباء في تعزيز هذا التعاون. كما تطرق إلى ضرورة مواجهة حملات التشويه التي تقوم بها بعض الدوائر الأوروبية ضد أذربيجان.

وسلط الضوء خلال الكلمات على الإنجازات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الأراضي المحررة، بما في ذلك بدء عمل جامعة قره باغ.

وقدَّم عضو مجلس إدارة الرابطة فؤاد محمودلو عرضًا عن أنشطة الرابطة مسلطًا الضوء على جهود تنظيم الأطباء الأذربيجانيين في ألمانيا ومساهماتهم في تطوير النظام الصحي في أذربيجان.

وأثنى كل من مدير جامعة الطب الأذربيجانية كراي كرايبكلي وسائر المتحدثين على دعم الأطباء الأذربيجانيين بالخارج للإصلاحات الصحية الجارية ومشاركتهم الفعالة في تبادل الخبرات.

وتحدث عميد كلية الطب بجامعة قره باغ سمير باباييف عن دور الأطباء الأذربيجانيين في بناء النظام الصحي في المناطق المحررة، داعيًا زملاءه للمشاركة الفاعلة في هذه الجهود.

كما أشار نائب المدير التنفيذي لوكالة إدارة الخدمات الطبية آراز نصيروف إلى مشاركة الأطباء الأذربيجانيين في المشاريع الطبية في باكو والمناطق.

واستمر المؤتمر عبر جلسات حوارية في مواضيع "تنظيم الجزء العملي من التعليم الطبي والتجارب العالمية" و "تنظيم الأطباء" و"مشاركة الأطباء الأذربيجانيين العاملين في الخارج في النظام الصحي الأذربيجاني" وجلسة للنقاش المفتوح.

وقدم خلال المؤتمر عرض "تيبيا – الموسوعة الطبية" مع شرح حول تنظيم المعرفة الطبية. كما قدم إيلشن إسماعيلوف عرضًا حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم الطبي.

واختتم المؤتمر بحفل استقبال.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الكوادر الطبية الأذربيجانية الألمانية بألمانيا تأسست في يناير 2021 بمبادرة من مجموعة من الأطباء الأذربيجانيين العاملين في ألمانيا.