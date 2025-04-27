العودة الكبرى: دفعة أخرى من النازحين يعودون الى خوجالي

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى المحافظات المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في أجزاء مختلفة من الجمهورية وخاصة في المساكن الطلابية والمصحات والمباني الإدارية من حي قراداغ لمدينة باكو في 28 أبريل إلى مدينة خوجالي بمحافظة خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني وتضم القافلة هذه المرة 33 عائلة مكونة من 138 شخص

وشكر سكان خوجالي العائدين إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة. كما أعربوا عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضينا من الاحتلال وسألوا الله تعالى أن يرحم شهدائنا.

وبذلك بلغ عدد العائلات العائدة إلى مدينة خوجالي 85 عائلة تتضمن 342 مواطن.