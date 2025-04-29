ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 3300.5 دولار

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 2.10 دولار ليصل إلى 3300.5 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة تراجع إلى 33.12 دولارا بعد انخفاضه قدر 0.21 دولار.