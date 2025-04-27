انطلاق فعاليات منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" في أذربيجان

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

انطلقت فعاليات منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" في عاصمة أذربيجان باكو في 28 أبريل.

وقرأ مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بإدارة الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف رسالة الرئيس إلهام علييف إلى مشاركي المنتدى.

ويحضر المنتدى رؤساء المنظمات غير الحكومية وممثلو المجتمعات المدنية عن 116 بلد يشمل على حوالي 80 في المائة من أهالي العالم.

ويخطط المنتدى تأسيس منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي لأول مرة في التاريخ.