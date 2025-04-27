الرئيس إلهام علييف: نرفض رفضا قاطعا جميع أشكال ومظاهر الاستعمار

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في خطابه إلى المشاركين في المؤتمر التأسيسي لمنصة المنظمات غير الحكومية في الجنوب العالمي أن أذربيجان اتبعت دائما سياسة تعتمد على مبادئ الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة ونحن آسفين على أن إحدى المشاكل الرئيسية التي لا تزال تعاني منها مجموعة من بلدان الجنوب العالمي هي السياسة الاستعمارية الجديدة التي تنتهجها بعض البلدان الغربية ونرفض رفضا قاطعا جميع أشكال ومظاهر الاستعمار ونعتبر مثل هذا السلوك الذي يجلب المآسي والعبودية والمعاناة للشعوب أمرا غير مقبول.

وأضاف رئيس الدولة أن "أذربيجان بلدٌ يلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ويحترم الأنظمة السياسية والاختلافات الثقافية والعرقية والدينية بين الشعوب ويدعم دعما قويا الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات وأعتقد أننا يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا ونظام عالمي جديد وعادل من خلال أنشطتنا المشتركة ".