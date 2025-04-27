الرئيس الأذربيجاني: نعمل جاهدين لإزالة الاختلافات في المواقف بين الشمال والجنوب العالميين

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

أبلغ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في خطابه إلى المشاركين في المؤتمر التأسيسي لمنصة المنظمات غير الحكومية في الجنوب العالمي أن أذربيجان ما برحت تعمل جاهدة اليوم لإزالة الاختلافات في المواقف بين الشمال والجنوب العالميين من خلال الدبلوماسية النشطة ولتطوير حوار أكثر شمولا وفعالية ولكن العقبة الأكبر أمام تحقيق النجاح في هذه العملية تتمثل في انعدام الثقة الذي تراكم على مر السنين بين الجنوب العالمي والشمال العالمي.

وأشار رئيس الدولة إلى أننا "عازمين على تقديم مساهمات جديدة لجهود بناء الثقة من خلال الاضطلاع بدور الجسر بين الجنوب العالمي والشمال العالمي من أجل معالجة اختلال التوازن هذا وباعتبارها دولة نجحت في التحولين الاقتصادي والسياسي وواجهت العدوان العسكري واستعادت بالكامل سلامة أراضيها وسيادتها على حساب قوتها تتفهم أذربيجان المشاكلَ التي تواجهها البلدان الأقل نموا والبلدان النامية ويجابهها الجنوب العالمي ككل ونلتزم دائمًا بتعزيز التضامن والتعاون والتنمية المستدامة في هذا الفضاء".