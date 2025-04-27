الرئيس: أعتقد أن منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي ستساهم في ضمان حقوق شعوبنا

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في خطابه إلى المشاركين في المؤتمر التأسيسي لمنصة المنظمات غير الحكومية في الجنوب العالمي أن أذربيجان التي أصبحت صوتا قويا للجنوب العالمي تعتبر إنشاء هذه المنصة في باكو بمثابة تقدير كبير لأنشطتها خلال رئاستيها حركة عدم الانحياز ومؤتمر الكوب29 وأعتقد أن منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي ستقدم مساهمة كبيرة في جعل أصوات شعوبنا مسموعة وتوصيل مواقفها إلى المجتمع الدولي وحماية وضمان حقوقها.

وأشار رئيس الدولة إلى أن إنشاء أذربيجان بيئة حوار نشط بين الجنوب العالمي والشمال العالمي بما في ذلك التفاهم بينهما واتخاذها الموقف المتوازن المستمر من أجل التوصل إلى الإجماع الذي كان من الصعب التوصل إليه خلال السنوات المديدة أدى إلى تحقيق "اختراق باكو" خلال مؤتمر الكوب29.

وأكد رئيس أذربيجان "أننا قد حققنا النجاحات التاريخية في مؤتمر الكوب29 الذي استضافته أذربيجان وحضره نحو 80 ألف مشارك من 197 بلد وبلدُنا فخور عن حق وصواب بإرث الكوب29. "