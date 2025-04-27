رئيس إيران يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية في 28 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف رفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني على أرض المطار النائبُ الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.