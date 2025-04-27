رئيس إيران يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
باكو، 28 أبريل، أذرتاج
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية في 28 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف رفيع المستوى.
وكان في استقبال الرئيس الإيراني على أرض المطار النائبُ الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
حفل استقبال رسمي لرئيس إيران
- [12:50]
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- [11:04]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:45]
رابطة الكوادر الطبية الأذربيجانية الألمانية تنظم المؤتمر الأول في برلين
- 27.04.2025 [21:42]
حزب أذربيجان الجديدة يختتم زيارته الصين
- 27.04.2025 [21:13]
هزة أرضية أخرى تضرب بحر الخزر
- 27.04.2025 [20:00]
وزير الاقتصاد يبحث مع زميله الإماراتي توسيع التعاون الاقتصادي
- 27.04.2025 [19:47]
الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره الإيراني في ضحايا حادث انفجار ميناء بندر عباس
- 27.04.2025 [17:32]
نخجوان تستضيف منتدى علماء النفس الأذربيجانيين الأول
- 27.04.2025 [16:34]
برشلونة صاحب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الـ32
- 27.04.2025 [14:51]
حجم نقل الحاويات عبر الممر الأوسط الدولي العابر لبحر الخزر يزداد 3 أضعاف
- 27.04.2025 [14:32]
رئيس نيبال يستقبل نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا
- 27.04.2025 [13:50]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى يوم الاستقلال
- 27.04.2025 [13:20]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية
- 27.04.2025 [12:39]
مصرع 4 على الأقل وإصابة 516 آخر جراء انفجار شديد في ميناء بندر عباس الإيراني
- 26.04.2025 [18:26]
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني وضع وآفاق علاقات التعاون الاستراتيجية
- 26.04.2025 [17:57]
الرئيس إلهام علييف: الصين تحتل مكانة خاصة في أولويات سياستنا الخارجية
- 26.04.2025 [15:22]
سعر النفط يرتفع في البورصات العالمية
- 26.04.2025 [14:13]
رئيس أوزبكستان يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 26.04.2025 [14:05]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 26.04.2025 [12:39]
تأكد صعود أندية غابالا وإيميشلي وكروان لدوري الممتاز
- 25.04.2025 [22:33]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الفاتيكان
- 25.04.2025 [22:23]
بحث مواضيع الفرص والآفاق بين أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي
- 25.04.2025 [20:51]
وزير الخارجية الأذربيجاني: لا منطق للإصرار على إبقاء مؤسسات منسك
- 25.04.2025 [19:48]
عقد مؤتمر مالي إقليمي بحضور ممثلي أذربيجان وتركيا وجورجيا والولايات المتحدة
- 25.04.2025 [19:41]
أذركوسموس وأوزسات توقعان مذكرة اتفاق تجاري
- 25.04.2025 [18:04]
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: أذربيجان شريك مهم في المنطقة
- 25.04.2025 [16:19]
الممثلة السامية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك أذربيجان التجاري
- 25.04.2025 [15:39]
وزير الخارجية: مشكلة الألغام في أذربيجان تشكل تهديدا خطيرا للمنطقة ككل
- 25.04.2025 [15:21]
وزير الخارجية: تسلّح أرمينيا السريع لا يزال مصدر خطر على المنطقة
- 25.04.2025 [14:39]
عقد اجتماع بين وفدي وزارتي دفاع أذربيجان وأوزبكستان
- 25.04.2025 [13:29]
زلزال يضرب كوتاهيا غرب تركيا
- 25.04.2025 [12:42]
احتفال أذربيجاني باليوم العالمي للكتاب بالعاصمة الرباط
- 25.04.2025 [12:19]
مناقشة آفاق التعاون في المجال القضائي بين أذربيجان والصين
- 25.04.2025 [12:14]
السعودية تستضيف النسخة الـ25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي
- 25.04.2025 [11:17]
انخفاض سعر الذهب في السوق العالمية الى 46 دولارا
- 25.04.2025 [10:45]
ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
- 25.04.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 25.04.2025 [10:42]
وفد جامعة النفط الصينية يزور مدرسة باكو العليا للنفط
- 24.04.2025 [20:08]
أذركوسموس وتركسات توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون
- 24.04.2025 [19:48]
مجموعة من السياح الدوليين تصل إلى أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
- 24.04.2025 [19:35]
نائبة المجلس الوطني: العلاقات الأذربيجانية الصينية تشهد وحدة وتطورا شاملا
- 24.04.2025 [18:12]
الرئيس الاذربيجاني يختتم زيارته الصين
- 24.04.2025 [17:08]
باكو تستضيف المؤتمر الوزاري الثالث لعملية ألماتي
- 24.04.2025 [16:14]
رئيس الاتحاد الأذربيجاني لرياضة الدراجات الهوائية يستقيل عن المنصب
- 24.04.2025 [14:51]
مؤتمر تكنولوجيا الفضاء يعقد في باكو
- 24.04.2025 [12:59]
نادي السياح العالمي الشهير "نوماد مانيا" يزور قراباغ
- 24.04.2025 [12:54]
قتلى وجرحى في قصف صاروخي استهدف كييف
- 24.04.2025 [12:53]
اجتماع القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي يعقد في خانكندي
- 24.04.2025 [12:48]
سياح دوليون من 30 بلدا في مدينة شوشا صورة
- 24.04.2025 [12:48]
أوزبكستان تخطط إنشاء قمر صناعي عِلمي بالتعاون مع الدول التركية
- 24.04.2025 [11:59]
الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لشبكة تلفزيون الصين الدولية في بكين
- 24.04.2025 [11:20]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية قدر 40 دولارا
- 24.04.2025 [10:57]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 24.04.2025 [10:51]
انخفاض سعر برميل النفط
- 24.04.2025 [10:49]
كازاخستان وباكستان تعززان التعاون العسكري
- 24.04.2025 [10:04]
اجتمع الرئيس إلهام علييف مع رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية في بكين
- 24.04.2025 [09:15]
رئيسة المجلس الوطني تتصل هاتفيا برئيس برلمان تركيا
- 23.04.2025 [21:35]
وفد حزب أذربيجان الجديدة يزور الصين
- 23.04.2025 [21:31]
رئيس الوزراء يتصل هاتفيا بنائب رئيس تركيا
- 23.04.2025 [20:22]