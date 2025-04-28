حملة غرس أشجار بمشاركة أبناء الشهداء وقدامى المحاربين

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

أُقيمت حملة غرس أشجار في إطار عام الدستور والسيادة بمشاركة أبناء شهداء ومخضرمي حرب الوطن بتنظيم من صندوق التأمينات الاجتماعية الحكومي التابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان.

وتهدف الفعالية التي حملت عنوان "أثر أخضر للمستقبل" إلى إحياء الذكرى العطرة لأبطال الوطن وترسيخ النصر التاريخي في ذاكرة الجيل الناشئ وتحفيز الشباب على حماية البيئة.

وجاء في بيان الوزارة أنه تم غرس نحو 100 شجرة في المنطقة المخصصة لهذا الغرض.