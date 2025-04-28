منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي تؤسس في أذربيجان
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
أداء أغانٍ مُلحّنة من قصائد ليلى علييفا في مهرجان الأوبرا الدولي الثاني
- 28.04.2025 [23:06]
رئيس إيران يختتم زيارته أذربيجان
- 28.04.2025 [22:59]
ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة العشرين
- 28.04.2025 [21:06]
رئيس إيران: قراباغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان ونحترم بذلك
- 28.04.2025 [20:55]
الرئيس إلهام علييف: مشروع ممر أراز يسترعي الاهتمام في المنطقة وعبر العالم
- 28.04.2025 [19:55]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيران تشاركان في المشاريع الدولية المهمة
- 28.04.2025 [19:50]
الرئيس الأذربيجاني: نعمل على توسيع قدراتنا في مجال النقل والبنية التحتية
- 28.04.2025 [19:32]
لقاء بحضور موسع بين رئيسي أذربيجان وإيران – تــحديـــث
- 28.04.2025 [19:11]
رئيسا أذربيجان وإيران يدليان ببيانين صحفيين تـــحديـــث
- 28.04.2025 [18:00]
رئيس إيران يزور ضريح الزعيم الوطني في المقبرة الفخرية
- 28.04.2025 [17:49]
لقاء بحضور محدود بين رئيسي أذربيجان وإيران – تـــحديـــث
- 28.04.2025 [17:30]
نادي قره باغ أغدام يتوج بطلاً للدوري الأذربيجاني للمرة الثانية عشرة
- 28.04.2025 [17:12]
تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وإيران
- 28.04.2025 [16:17]
ابنة رئيس كينيا: أذربيجان تبرز جهودها الرامية إلى أهداف التنمية المستدامة
- 28.04.2025 [15:23]
أذربيجان تتميز بتراثها الغني في اليوم الثقافي بالمدرسة الأمريكية بالرباط
- 28.04.2025 [14:38]
إصابة موظف أناما جراء انفجار لغم في قرية قيزيلحاجيلي المحررة من الاحتلال
- 28.04.2025 [14:05]
تطهير مساحة 1925 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 28.04.2025 [13:08]
منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي تؤسس في أذربيجان
- 28.04.2025 [12:55]
حفل استقبال رسمي لرئيس إيران
- 28.04.2025 [12:50]
حملة غرس أشجار بمشاركة أبناء الشهداء وقدامى المحاربين
- 28.04.2025 [12:47]
رئيس إيران يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 28.04.2025 [12:31]
الرئيس إلهام علييف: نرفض رفضا قاطعا جميع أشكال ومظاهر الاستعمار
- 28.04.2025 [11:47]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 28.04.2025 [11:18]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 3300.5 دولار
- 28.04.2025 [11:12]
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- 28.04.2025 [11:04]
العودة الكبرى: دفعة أخرى من النازحين يعودون الى خوجالي
- 28.04.2025 [11:01]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 28.04.2025 [10:45]
رابطة الكوادر الطبية الأذربيجانية الألمانية تنظم المؤتمر الأول في برلين
- 27.04.2025 [21:42]
حزب أذربيجان الجديدة يختتم زيارته الصين
- 27.04.2025 [21:13]
هزة أرضية أخرى تضرب بحر الخزر
- 27.04.2025 [20:00]
وزير الاقتصاد يبحث مع زميله الإماراتي توسيع التعاون الاقتصادي
- 27.04.2025 [19:47]
الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره الإيراني في ضحايا حادث انفجار ميناء بندر عباس
- 27.04.2025 [17:32]
نخجوان تستضيف منتدى علماء النفس الأذربيجانيين الأول
- 27.04.2025 [16:34]
برشلونة صاحب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الـ32
- 27.04.2025 [14:51]
حجم نقل الحاويات عبر الممر الأوسط الدولي العابر لبحر الخزر يزداد 3 أضعاف
- 27.04.2025 [14:32]
دعوة للسلام والعدالة من غيرنيكا: تسليط الضوء على حقائق أذربيجان
- 27.04.2025 [14:14]
رئيس نيبال يستقبل نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا
- 27.04.2025 [13:50]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى يوم الاستقلال
- 27.04.2025 [13:20]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية
- 27.04.2025 [12:39]
مصرع 4 على الأقل وإصابة 516 آخر جراء انفجار شديد في ميناء بندر عباس الإيراني
- 26.04.2025 [18:26]
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني وضع وآفاق علاقات التعاون الاستراتيجية
- 26.04.2025 [17:57]
الرئيس إلهام علييف: الصين تحتل مكانة خاصة في أولويات سياستنا الخارجية
- 26.04.2025 [15:22]
سعر النفط يرتفع في البورصات العالمية
- 26.04.2025 [14:13]
رئيس أوزبكستان يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 26.04.2025 [14:05]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 26.04.2025 [12:39]
تأكد صعود أندية غابالا وإيميشلي وكروان لدوري الممتاز
- 25.04.2025 [22:33]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى الفاتيكان
- 25.04.2025 [22:23]
بحث مواضيع الفرص والآفاق بين أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي
- 25.04.2025 [20:51]
وزير الخارجية الأذربيجاني: لا منطق للإصرار على إبقاء مؤسسات منسك
- 25.04.2025 [19:48]
عقد مؤتمر مالي إقليمي بحضور ممثلي أذربيجان وتركيا وجورجيا والولايات المتحدة
- 25.04.2025 [19:41]
أذركوسموس وأوزسات توقعان مذكرة اتفاق تجاري
- 25.04.2025 [18:04]
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: أذربيجان شريك مهم في المنطقة
- 25.04.2025 [16:19]
الممثلة السامية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك أذربيجان التجاري
- 25.04.2025 [15:39]
وزير الخارجية: مشكلة الألغام في أذربيجان تشكل تهديدا خطيرا للمنطقة ككل
- 25.04.2025 [15:21]
وزير الخارجية: تسلّح أرمينيا السريع لا يزال مصدر خطر على المنطقة
- 25.04.2025 [14:39]
عقد اجتماع بين وفدي وزارتي دفاع أذربيجان وأوزبكستان
- 25.04.2025 [13:29]
زلزال يضرب كوتاهيا غرب تركيا
- 25.04.2025 [12:42]
احتفال أذربيجاني باليوم العالمي للكتاب بالعاصمة الرباط
- 25.04.2025 [12:19]
مناقشة آفاق التعاون في المجال القضائي بين أذربيجان والصين
- 25.04.2025 [12:14]
السعودية تستضيف النسخة الـ25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي
- 25.04.2025 [11:17]
انخفاض سعر الذهب في السوق العالمية الى 46 دولارا
- 25.04.2025 [10:45]
ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
- 25.04.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 25.04.2025 [10:42]
وفد جامعة النفط الصينية يزور مدرسة باكو العليا للنفط
- 24.04.2025 [20:08]