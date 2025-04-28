منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي تؤسس في أذربيجان

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

أسست منصة المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن قرار تأسيس المنصة المشار إليها اتخذ خلال فعاليات منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" المنظم في عاصمة أذربيجان باكو 28 أبريل.