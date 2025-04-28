لقاء بحضور محدود بين رئيسي أذربيجان وإيران – تـــحديـــث

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

جرى لقاء بحضور محدود بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان في 28 أبريل.

وشهد اللقاء التطرق إلى فعاليات اللجنة الحكومية الدولية مع بحث مسائل التعاون في مجال الطاقة خاصة الطاقة الكهربائية مع الإشارة إلى أهمية استكمال تنفيذ مشروع بناء المحطتين الكهرومائيتين على نهر أراز ومشروع الجسر البري بين أقبند وكلاله إسلامي.

وجرى تبادل وجهات نظر حول تعاون البلدين ضمن المنظمات الدولية فيما استلفت مرة أخرى إلى تأييد أذربيجان وإيران بمعالجة المسائل الإقليمية من طرف بلدان المنطقة أنفسها وتم التشديد في هذا السياق على أهمية صيغة التعاون الإقليمي 3+3.

كما جرى تبادل الآراء حول مسائل التعاون في مجالي السياحة والثقافة.