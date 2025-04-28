باكو تستضيف مؤتمر "تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على فرص العمل" – تـــحديـــث

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

تستضيف باكو العاصمة 28 أبريل اليوم بقصر جوليستان مؤتمر "تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على فرص العمل" تكريسا ليوم حماية العمل العالمي والذكرى السنوية الـ 120 لأول العقود الجماعية.

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني أنار علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر إن العمل جارٍ على حوالي 200 تعديل في قانون العمل موضحا أن هذه التعديلات تشمل في الغالب على مسائل تنظيم العمل عن بعد وتطبيق نظام الأجر حسب الساعات ودفع الأجر المتساوية على العمل ذي القيمة المتساوية وإزالة التمييز بين الرجال والنساء ذوي أفراد الأسر وغيرها من المسائل.

وابلغ رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع محمد موسايف أن أذربيجان توجد فيها في الوقت الحاضر عقود جماعية لدى نحو 9 آلاف مؤسسة وتحمي هذه الوثائق حقوق آلاف عامل وتحسّن ظروف أعمالهم مشيرا إلى زيادة عدد العقود الجماعية الموقع عليها عام 2024م بنسبة 14 في المائة قياسا إلى السنة الماضية.

وتستمر فعاليات المؤتمر بكلمات تلقى.