رئيسا الاتحادين العالمي والتركي للشطرنج يصلان إلى باكو لحضور افتتاح بطولة باكو المفتوحة 2025م الدولية

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

ينظم اليوم حفل افتتاح بطولة باكو المفتوحة 2025م للشطرنج الدولية.

وصل رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش ورئيس الاتحاد التركي للشطرنج فتحي أبايدين ومسؤول الاتحاد الدولي للشطرنج تشو تشين إلى العاصمة باكو للاشتراك في حفل الافتتاح المنظم من طرف الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج ووزارة الشباب والرياضة لدى قاعة كريستال باكو.

يذكر أن رصيد جائزة البطولة العام 55 ألف دولار ويشارك في البطولة نحو 700 لاعب عن 16 بلدا علما بأن الاتحاد الأذربيجاني ينظم على هامش البطولة الدولية بطولة أذربيجان الوطنية للاعبين القدامى أيضا.

يشار إلى أن بطولة باكو المفتوحة 2025م حلقة أولى من سلسلة الجولات الدولية المفتوحة الثماني التي ينظمها الاتحاد الأذربيجاني على مدار عام 2025م.