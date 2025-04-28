إصابة موظف أناما جراء انفجار لغم في قرية قيزيلحاجيلي المحررة من الاحتلال

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

لا تزال الألغام المزروعة من قبل الاحتلال الأرميني تصيب الناس بجروح خطيرة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام (أناما) ان حادث انفجار لغم مضاد للبشر وقع هذه المرة في قرية قيزيلحاجيلي المحررة من الاحتلال الأرمني وأدى إلى إصابة احد أفراد طاقم أناما باشايف ألنور أوروج أوغلو من مواليد عام 1985 بجروح مختلفة اثناء أداء عمله.

ونقل المصاب فورا الى المستشفى المركزي في محافظة قازاخ وحالته الصحية مستقرة.