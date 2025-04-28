لقاء بحضور موسع بين رئيسي أذربيجان وإيران – تــحديـــث

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

عقد لقاء بحضور موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان في باكو في 28 أبريل.

وقال الرئيس إلهام علييف:

- السيد الرئيس المحترم، الضيوف المحترمون،

أرحب بكم ترحابا صادقا وأهلا وسهلا بكم في أذربيجان ونولي أهمية كبيرة لزيارتكم وأنا وطيد الثقة في أهمية تاريخية لهذه الزيارة. وقد ناقشنا معكم في الاجتماع بحضور محدود عددا كبيرا من المسائل ونرى أن ثمة إمكانات جيدة لتعمق التعاون حيث أن تعمق التعاون سياسيا واقتصاديا وكذلك في جميع المجالات الأخرى يوافق مع مصالح كلا الشعبين الشقيقين. وآمل في أن المسائل المطروحة اليوم للنقاش والتوجيهات التي نعطيها من شأنها أن تزيد من قوة علاقاتنا.

وكان أعضاء حكومتينا في اتصال وثيق بعضهم بعضا في الأشهر الأخيرة وقاموا بزيارات متبادلة وجرت معالجة عدد كثير من المسائل. كما نوقشت مسائل كثيرة لتحضيرات زيارتكم أيضا.

ويجري اليوم توقيع عدد كبير من الوثائق المهمة وقرارات تتخذ من شأنها أن تزيد من تقارب الشعبين الشقيقين بعضهما بعضا وأرحب بكم قلبيا مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم وأنا على يقين من نجاح زيارتكم.

* * * * *

وقال الرئيس مسعود بزشكيان:

- بسم الله الرحمن الرحيم.

وأرحب مرة أخرى بأخي العزيز رئيس أذربيجان المحترم وبالضيوف وإخوتنا الأعزاء الحاضرين ويسعني جدا أنى في أذربيجان وحاضر أمامكم وآمل في أن حضورنا هنا وكذلك الاتفاقات المعدّة من قبل متخصصينا في الاجتماعات المنعقدة سابقا والاتفاقيات التي ستوقع عليها فيما بعد تصبح بداية تقدم بخطى أوسع في علاقاتنا مع أذربيجان وشعب أذربيجان العزيز والصديق ويمكن القول الشعب الأذربيجاني ذي الصلة وان تؤدي إلى تشكل نموذج تعاون مناسب في المنطقة. ومن واجبي أن انقل إليكم تحيات المرشد الأعلى أيضا.

ونعترف بحق وسيادة أذربيجان وشعب أذربيجان العزيز في قراباغ وسائر الأراضي التي يجب على أذربيجان أن تملكها حيث نثق في أن قراباغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان ونحترم بذلك وبطبيعة الحال حضورنا هنا يتيح فرصة لتعزز علاقاتنا ووحدتنا.

* * * * *

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من تحيات المرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي فيما طلب بنقل تحياته هو إلى المرشد الأعلى الإيراني أيضا.