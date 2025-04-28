تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى مدينة خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

خوجالي، 28 أبريل، أذرتاج

إن العائلات الأوائل التي أعيدت 28 أبريل نيسان اليوم إلى مدينة خوجالي بمحافظة خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون لدى إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بمحافظتي خوجالي وأقدره ومدينة خانكندي وفي الإدارة ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين وسائر المؤسسات العامة ذات الصلة.

يذكر انه تم توديع القافلة الأخرى المتضمنة 33 عائلة مكونة من 137 شخص من النازحين السابقين المقيمين لدى الأراضي المختلفة للجمهورية إلى مدينة خوجالي الخوجالية وبلك بلغ عدد العائلات المعاد توطينها فيها 85 عائلة متكونة من 341 شخص.

وأحاطهم موظفو وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما علماً عقب الاستقبال بتهلكة الألغام والذخائر والمعدات القتالية غير المنفجرة حيث نصحوهم بتجنب الاقتراب من أشياء وأجسام مجهولة وبإبلاغ الجهات المختصة على الفور في مواجهتهم مثل الحالات.

ويذكر انه تستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن حوالي 40 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.