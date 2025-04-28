ابنة رئيس كينيا: أذربيجان تبرز جهودها الرامية إلى أهداف التنمية المستدامة

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

قالت ابنة رئيس كينيا ومؤسسة ورئيسة مؤسسة سماتشس المنظمة غير الربحية الكينية العاملة على تمكين الشباب من قيادة مكافحة الجوع وتغير المناخ في كلمة ألقتها في منتدى "التضامن في الفعاليات: تقوية المنظمات غير الحكومية للجنوب العالمي من اجل عالم جديد وعادل" المنظم في عاصمة أذربيجان باكو 28 أبريل اليوم إن أذربيجان تبرز جهودها الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت روتو أن التحديات العالمية تؤثر على الجنوب العالمي الأمر الذي يعني ضرورة زيادة قوة الجنوب العالمي داعية إلى "وجوب التوحد من اجل هدف واحد بالوعي بالمسؤولية لأجل التوصل إلى الرقي وذلك يمكن من خلال تقوية المكافحة معا."

وأكدت أن المنطقة تجابه مشكلات تغير المناخ ويؤثر الجفاف تأثيرا كبيرا على عدد كبير من المجالات مشددة على "ضرورة تضافر القوى وتوحيد الجهود لاتخاذ تدابير مشتركة والتحرك والتعامل معا وليس على انفراد وبإشراك الشباب في هذه العمليات لأن مستقبل الكوكب مرهون على هذه الجهود."

وأشارت إلى ترويج أذربيجان دوما للجنوب العالمي مع إسهامها في تنمية الحوار مع الشمال العالمي.