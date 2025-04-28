رئيسا أذربيجان وإيران يدليان ببيانين صحفيين تـــحديـــث

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

أدلى رئيسا جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وإيران الإسلامية مسعود بزشكيان ببيانين صحفيين في 28 أبريل.

وأدلى الرئيس إلهام علييف ببيان صحفي أولا.

كلمة الرئيس إلهام علييف:

- السيد الرئيس المحترم،

الضيوف والسيدات والسادة المحترمون،

السيد الرئيس أرحب بكم مرة أخرى في أذربيجان ترحابا صادقا وأهلا وسهلا بكم في أذربيجان وأنا وطيد الثقة في عودة زيارتكم بإسهامها القيم في تنمية علاقات الصداقة والأخوة الأذربيجانية الإيرانية.

وكان شعبانا قد عاشا في ظروف المودة والأخوة طوال القرون وعلاقاتنا الدولية تتطور اليوم على هذا الأساس المتين وزيارة الرئيس الإيراني الرسمية أذربيجان دليل على المستوى العالي للعلاقات الثنائية.

وما قمنا به اليوم من لمفاوضات وتبادل الآراء تناول عددا كبيرا من المسائل المهمة وشاركنا أفكارنا حيث صادقنا مرة أخرى على العلاقات الاستراتيجية الأذربيجانية الإيرانية وقد أبدينا آراءنا حول جميع المسائل في البيئة الصادقة والمسألة الأهم في أن كلا الطرفين ينبغي لهما أن يعملا في سبيل تنمية العلاقات الأذربيجانية الإيرانية وهما عاملان وزيارة الرئيس المحترم أذربيجان مع الوفد الموسع المرافق له وتوقيع عدد كثير من الوثائق المهمة اليوم بما فيها الوثيقة الموقع عليها على مستوى الرئيسين مما يدل مرة أخرى على نيتنا الحسنة كما يشير إلى سعينا إلى تقارب اكثر بعضنا من بعض في جميع الاتجاهات.

وندعم بعضنا بعضا تقليديا ضمن المنظمات الدولية وجرى تبادل الآراء حول ذلك اليوم أيضا مع مناقشة إطارات تعاون مشترك مستقبلي وذلك أن ممثلينا قائمون جنبا إلى جنب ضمن المنظمات الدولية سواء هل هي الأمم المتحدة ام منظمات التعاون الإسلامي ام التعاون الاقتصادي ام حركة عدم الانحياز ام غيرها.

وننشط اليوم على أساس أجندة واسعة وتلعب هنا مسائل الأمن الإقليمية دورا مهما وقد جرى تبادل الآراء حول هذا وفي الوقت نفسه ثمة بيئة جميلة للتعاون متعدد الأطراف وبطبيعة الحال أعطيت توجيهات ملموسة بشأن تنمية علاقاتنا التجارية وكان الاجتماع المنعقد بحضور وفدي البلدين مثمرا جدا وفي المرحلة الأولى جرى تبادل الآراء مع الرئيس المحترم خلال الاجتماعين على انفراد وبحضور محدود وأعني أن أملنا وغرضنا موحد وهو رفع العلاقات الأذربيجانية الإيرانية الدولية إلى مستوى عال وذلك وأكرر شهد إعطاء توجيهات وأنا على ثقة في تنفيذ تلك التوجيهات.

وكانت الاتصالات النشطة جدا تنفذ إلى زيارة الرئيس حيث كان المسؤولين الكبار يتبادلون الزيارات سواء هل بهدف تحضيرات لزيارة الرئيس وفي الوقت ذاته من اجل تنفيذ المشاريع الملموسة وأود أن ارفع شكري للمسؤولين الذين لهم خدمة في كل هذه الأعمال والزيارة أعدت إعدادا حسنا في الحقيقة وجرت تسوية وثائق جيدة وأنا وطيد الثقة في أن القرارات المتخذة تطور علاقاتنا لسنوات مديدة.

وناقشت اليوم بطبيعة الحال مناقشة واسعة مشاريع التعاون ثلاثي الأطراف ومن بينها ممر النقل الشمال الجنوب يحتل بطبيعة الحال مكانة خاصة وهذا المشروع سيعود إلى جميع البلدان المشاركة في هذا المشروع بمنافع هائلة وبفوائد كبيرة وقد نفذت أذربيجان على أراضيها جميع مشاريع البنية التحتية اللازمة لفعاليات ممر النقل هذا ولا نفعل في الوقت الحاضر سوى أن نوسع إمكانياتنا وبنيتنا التحتية للنقل نظرا للشحنات المتزايدة فقط وقد أطلقنا مشاريع الاستثمار الواسعة في استقبال أحجام كبيرة متوقعة من الشحنات وتمريرها في جميع الاتجاهات سواء هل هو الميناء البحري أم خطوط السكك الحديدية أو النقل البري.

كما أعطينا اليوم توجيهات ملموسة من اجل مواصلة علاقات الصداقة التقليدية في مجالي الإنسانية والثقافة حيث حددنا أن أيام الثقافة المتبادلة الأخيرة قد أقيمت قبل 8 سنوات واتخذنا قرارا مشتركا بتنظيم أيام ثقافة متبادلة في المستقبل القريب وتاريخ شعبينا مشترك وثقافتنا مشتركة أيضا وقد عشنا في المكان الواحد طوال القرون وداخل دولة واحدة وأعني أن ثمة علاقات القرابة واسعة ونلعب اليوم بوجهنا دولتين مستقلتين دورا مهما في منطقتنا ومعالجة مسائل المنطقة من طرف بلدان المنطقة رأي كلا الطرفين وسياستهما.

ولا أرتاب في لعب هذه الزيارة دورا مهما جدا في تنمية علاقاتنا وكنا ننتظر الرئيس بزشكيان بفارغ الصبر ونأسف جدا على سقوط عدد كبير من الضحايا بين الناس في المأساة الواقعة في إيران قبل بضعة أيام ونقدم العزاء مرة أخرى إلى شعب إيران الشقيقة ونسأل الله تعالى أن يرحم المتوفين وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى ورغم تلك المأساة ينفذ الرئيس بزشكيان زيارته أذربيجان ونثمن هذا عاليا جدا وحفظ الله شعبانا من جميع المآسي والمصائب وان يمن بالسلام والأمن على منطقتنا ويبذل كلا البلدين جهودهما في هذا السبيل أيضا وعلى كل حال آثر البلدان ثنائيا مبادئ الأوضاع في المنطقة واستدامة السلام وضمان الأمن والأمان وسيادة البلدين وسلامة أراضيهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين أيضا.

وأقول مرة أخرى للرئيس بزشكيان "أهلا وسهلا بكم" وأود أن ارفع شكري على زيارته أذربيجان تلبية لدعوتي كما أرحب بجميع ضيوفنا المرافقين له وأنا على يقين من أن تكون زيارتكم ناجحة وتسفر عن نتائج حسنة جدا وشكرا.