تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وإيران

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

أقيم في باكو يوم 28 أبريل حفل تبادل الوثائق الموقعة بين جمهوريتي أذربيجان وإيران الإسلامية بمشاركة رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وإيران الإسلامية مسعود بزشكيان.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وإيران الإسلامية مسعود بزشكيان وقعا أولا على البيان المشترك للرئيسين.

وتبادل وزيرا خارجيتي جمهوريتي أذربيجان جيهون بايراموف وإيران الإسلامية سيد عباس عراقجي "برنامج المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي جمهوريتي أذربيجان وإيران الإسلامية للفترة 2025-2027".

وتبادل وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ووزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية الرئيسة المشاركة للجنة الحكومية الدولية فرزانه صادق "مذكرة التفاهم بشأن التعاون الشامل في مجال النقل بين وزارتي التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية والطرق وبناء المدن الإيرانية للفترة 2025-2026".

كما تبادل وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ووزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية الرئيسة المشاركة للجنة الحكومية الدولية فرزانه صادق "مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات بموجب اللائحة I/10 مع ملاحقها من "الاتفاقية الدولية الصادرة عام 1978 بشأن معايير تدريب البحارة ومنحهم الشهادات ومسك النوبة" بين وزارتي التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية والطرق وبناء المدن الإيرانية.

وتبادل وزيرا الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني سيد رضا صالحي أميري "برنامج التبادل الثقافي بين وزارتي الثقافة الأذربيجانية والثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني للفترة 2025-2028".

وتم تبادل "مذكرة التفاهم بشأن التعاون الإعلامي بين وكالة جمهورية أذربيجان لتطوير الإعلام ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية" من قبل نائب رئيس وزراء أذربيجان والرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية شاهن مصطفايف ووزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية الرئيسة المشاركة للجنة الحكومية الدولية فرزانه صادق.