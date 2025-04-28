نادي قره باغ أغدام يتوج بطلاً للدوري الأذربيجاني للمرة الثانية عشرة

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

أصبح نادي قره باغ أغدام بطل الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم لموسم 2024-2025 للمرة الثانية عشرة.

وضمن قراباغ أغدام اللقب قبل أربع جولات من نهاية المسابقة بعد تعادله مع صباح باكو بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية والثلاثين رافعاً رصيده إلى 77 نقطة تحت قيادة المدرب قربان قربانوف.